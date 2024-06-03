الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيت جنين القمح.. الحل لشعر كثيف ولامع

زيت جنين القمح
زيت جنين القمح

 زيت جنين القمح من أكثر الزيوت المفيدة للشر، والتي يمكن الاستفادة بها عن طريق خلطها على الزيوت الأخرى للحصول على أفضل النتائج، حيث يساهم زيت جنين القمح في علاج أغلب مشكلات الشعر.

يُقويه ويعالج القشرة.. أبرز فوائد زيت الثوم للشعر

فوائد زيت جنين القمح للشعر

يعمل زيت جنين القمح على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه لاحتواءه على فيتامين ب بصورة مركزة بما يساعد على نمو الشعر، كما أن البروتينات الموجودة في زيت جنين القمح حيويّة لتقوية البصيلات وخيوط الشعر، فتمنع تكسّره وجفافه.

 كما يحمي زيت جنين القمح من جفاف الشعر، حيث يحتوي على مجموعة من الزيوت الدهنية مثل: حمض اللينوليك (Linoleic acid) وحمض البالميك (Palmic acid)، وهي دهون يسهل على فروة رأسك امتصاصها فتبقى أكثر رطوبة وتقي من الجفاف.

أمّا مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جنين القمح فتقي من الضرر التأكسدي في فروة الرأس وتقلل من اختلال درجات الحموضة التي قد تسبب الجفاف، ومن فوائد زيت جنين القمح للشعر أيضًا احتواؤه على مجموعة من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين هـ والتي تساهم جميعها في المحافظة على الشعر لامعًا ورطبًا.

تساعد كمية صغيرة جدًا من زيت جنين القمح على تقليل تأثير الكهرباء الساكنة التي تعمل على بعثرة الشعر المجعد خصوصًا،بفضل تركيبته يعمل على ترطيب وزيادة تماسك الشعر، بالتالي تظهر تموّجاته بشكل أكثر تناسق، بالإضافة إلى كون هذا الزيت لا يؤثّر على إنتاج الزيت الطبيعي للشعر.

تعد كلًا من البروتينات، وفيتامين هـ، والأحماض الدهنية الأساسية عناصر موجودة بزيت جنين القمح وتشكّل مواد غذائية أساسيّة لفروة الرأس، ومن فوائد زيت جنين القمح للشعر أنه يمتلك تأثير مضاد للبكتيريا والفطريات فهو يمنع ظهور قشرة الرأس والأنواع الأخرى من الالتهابات البكتيرية والفطرية.

زيت جنين القمح مو الشعر فيتامين ب الفيتامينات مشكلات الشعر

مواد متعلقة

المؤتمر: طرح ملف الدعم على مائدة الحوار يضمن الوصول لأفضل الحلول

"حسابات الأحمال الكهربائية" في ورشة عمل بنقابة المهندسين

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الرئيس السيسى يقبل استقالة "مدبولى" ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل