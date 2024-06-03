زيت جنين القمح.. الحل لشعر كثيف ولامع

زيت جنين القمح من أكثر الزيوت المفيدة للشر، والتي يمكن الاستفادة بها عن طريق خلطها على الزيوت الأخرى للحصول على أفضل النتائج، حيث يساهم زيت جنين القمح في علاج أغلب مشكلات الشعر.

فوائد زيت جنين القمح للشعر

يعمل زيت جنين القمح على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه لاحتواءه على فيتامين ب بصورة مركزة بما يساعد على نمو الشعر، كما أن البروتينات الموجودة في زيت جنين القمح حيويّة لتقوية البصيلات وخيوط الشعر، فتمنع تكسّره وجفافه.

كما يحمي زيت جنين القمح من جفاف الشعر، حيث يحتوي على مجموعة من الزيوت الدهنية مثل: حمض اللينوليك (Linoleic acid) وحمض البالميك (Palmic acid)، وهي دهون يسهل على فروة رأسك امتصاصها فتبقى أكثر رطوبة وتقي من الجفاف.

أمّا مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جنين القمح فتقي من الضرر التأكسدي في فروة الرأس وتقلل من اختلال درجات الحموضة التي قد تسبب الجفاف، ومن فوائد زيت جنين القمح للشعر أيضًا احتواؤه على مجموعة من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين هـ والتي تساهم جميعها في المحافظة على الشعر لامعًا ورطبًا.

تساعد كمية صغيرة جدًا من زيت جنين القمح على تقليل تأثير الكهرباء الساكنة التي تعمل على بعثرة الشعر المجعد خصوصًا،بفضل تركيبته يعمل على ترطيب وزيادة تماسك الشعر، بالتالي تظهر تموّجاته بشكل أكثر تناسق، بالإضافة إلى كون هذا الزيت لا يؤثّر على إنتاج الزيت الطبيعي للشعر.

تعد كلًا من البروتينات، وفيتامين هـ، والأحماض الدهنية الأساسية عناصر موجودة بزيت جنين القمح وتشكّل مواد غذائية أساسيّة لفروة الرأس، ومن فوائد زيت جنين القمح للشعر أنه يمتلك تأثير مضاد للبكتيريا والفطريات فهو يمنع ظهور قشرة الرأس والأنواع الأخرى من الالتهابات البكتيرية والفطرية.