الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بكام سعر الدولار اليوم الأحد 2-6-2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية؟

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في جميع البنوك المصرية ليسجل متوسط سعره نحو 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية

نقدم يوميًا خدمة إخبارية ولحظة بلحظة لآخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية، فقد شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 استقرارًا ليبلغ 47.26 جنيه للبيع و47.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي، ليسجل نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما شهد سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الاسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

سعر الدولار اليوم الاحد 2-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعرصرف الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.22 جنيه للشراء، و60.38 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.25 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاحد 2-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

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