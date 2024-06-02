برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني يعزز حماية الأمن القومي

قال مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يقوم بدور فاعل وحقيقي في مختلف القضايا المطروحة على الرأي العام والملحة أمام صانع القرار السياسي، مشيرًا إلى أن ترحيب الأمانة الفنية للحوار الوطني بطلب رئيس الوزراء بإدراج مناقشة مقترحات تحويل الدعم العيني لنقدي بالحوار الوطني، يؤكد تصديه لكل القضايا الشائكة والساخنة.

جلسات الحوار الوطني

ولفت الكمار، في تصريح اليوم، إلى استئناف جلسات الحوار بمناقشة التحديات المحيطة والوضع الإقليمي والتوترات التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن كل أعضاء الحوار الوطني داعمين للأمن القومي المصري، إذ سيتم بلورة كل المقترحات ورفعها للقيادة السياسية.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن الحوار الوطني أظهر الاصطفاف والدعم الشعبي وراء القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدودنا، فأعضاء الحوار الوطني يدعمون كل ما يتم اتخاذه من قرارات وواعيين تماما لما يحيط بنا في المنطقة.

واختتم الكمار أن استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة للمستقبل وتعددية حقيقية تحت مظلة الدولة المصرية، ومن جانب كل القوى السياسية الفاعلة فيها لصياغة شكل المستقبل والتشارك على أوسع مدى في القرار الوطني.

من جانبه، ثمن مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد في هذا التوقيت، نظرا لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات جمة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي.

وعبّر مرشد، في تصريحات صحفية عن ثقته في إدارة الحوا رالوطني، ومناقشة موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.