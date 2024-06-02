على الهواء.. إكسترا نيوز: قصف إسرائيلى لمخيم "يبنا"

قال هشام عبدالتواب، موفد إكسترا نيوز، من أمام معبر رفح، إنه سمع دوي أصوات انفجارات منذ قليل، من الجانب الآخر لمعبر رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن استشهاد شخصين في منطقة أبوحلاوة شرقي مدينة رفح.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن هناك قصفًا يطال مختلف الأحياء الشرقية لمدينة رفح، مثل حي السلام والشوكة، إلى جانب عدد من المخيمات مثل مخيم البرازيل ومخيم "يبنا"، وحتى الأحياء الغربية لمدينة رفح الفلسطينية.

4 مجازر إسرائيلية جديدة خلال 24 ساعة

وتابع: "القصف يطال وسط قطاع غزة، حيث تم الإعلان عن ارتقاء 5 شهداء بمنطقة الزويدة، وأيضًا في حي الصبرة جنوب غزة، تم الإعلان عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين".



وواصل: "وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت من اليوم عن ارتكاب قوات الاحتلال لـ4 مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وخلال تغطيته على الهواء، سمع دوي انفجارات عنيفة وقعت في مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أن وتيرة الاعتداءات والانفجارات تتزايد في ساعات المساء، حسبما أشار هشام عبدالتواب، موفد قناة "إكسترا نيوز".