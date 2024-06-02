رئيس حزب الريادة: قرارات الحوار الوطني بالتوافق وليس بالأغلبية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن قرارات الحوار الوطني تكون بالتوافق وليس بالأغلبية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على العديد من الموضوعات خلال الجلسات.

وأضاف "حسنين" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك العديد من القرارات عُرضت على مجلس الوزراء وموضوعات كثيرة تم تنفيذها" مؤكدًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني شكل لجنة لمتابعة تلك الموضوعات.

وتابع: "الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة سيناقش الموضوعات الجديدة سواء في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ثم موضوعات خاصة بالأمن القومي المصري والسياسية الخارجية".

وأردف: "بدأنا نستعد كتحالف أحزاب للمرحلة الثانية من الحوار الوطني؛ لتقديم رؤى للموضوعات المتبقية والجديدة" موضحًا أن الملف الاقتصادي تصدر اهتمامات جلسات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى.

واستكمل: "أيضًا باقي الملفات مهمة سواء السياسي أو الاجتماعي، لكن الأولوية للملف الاقتصادي، والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وزراعتها".