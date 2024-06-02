الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الريادة: قرارات الحوار الوطني بالتوافق وليس بالأغلبية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن قرارات الحوار الوطني تكون بالتوافق وليس بالأغلبية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على العديد من الموضوعات خلال الجلسات.

وأضاف "حسنين" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك العديد من القرارات عُرضت على مجلس الوزراء وموضوعات كثيرة تم تنفيذها" مؤكدًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني شكل لجنة لمتابعة تلك الموضوعات.

وتابع: "الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة سيناقش الموضوعات الجديدة سواء في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ثم موضوعات خاصة بالأمن القومي المصري والسياسية الخارجية".

وأردف: "بدأنا نستعد كتحالف أحزاب للمرحلة الثانية من الحوار الوطني؛ لتقديم رؤى للموضوعات المتبقية والجديدة" موضحًا أن الملف الاقتصادي تصدر اهتمامات جلسات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى.

واستكمل: "أيضًا باقي الملفات مهمة سواء السياسي أو الاجتماعي، لكن الأولوية للملف الاقتصادي، والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وزراعتها".

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني الأحزاب المصرية الأحزاب حزب الريادة اكسترا نيوز

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