الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤتمر: طرح ملف الدعم على مائدة الحوار يضمن الوصول لأفضل الحلول

مجدي مرشد نائب رئيس
مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

ثمّن مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد في هذا التوقيت، نظرًا لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات جمة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي.

دعم القضية الفلسطينية على مائدة الحوار

وعبر مرشد، في تصريحات اليوم، عن ثقته في إدارة الحوا رالوطني، ومناقشة موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، لأن استعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي؛ يؤكد أهمية الحوار الوطني، ودوره في مناقشة القضايا المحورية المهمة بالنسبة للمواطن، لافتا إلى أنه حتى لو اختلفت الآراء حول هذا الأمر؛ ولكن في النهاية سيخرج بنتيجة مُرضية للمواطن.

واختتم أن منظومة الدعم من شواغل المصريين وطرحها على مائدة الحوار الوطني، من منطلق أنه يضم كل الأطياف والتيارات، سيجعل الجميع شركاء في الحل ويدعم التوصل إلى أفضل حلول.

من جانبه، رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، باستئناف مجلس أمناء الحوار الوطنى  اجتماعاته، لمناقشة أبرز القضايا الداخلية والخارجية وخاصة القضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلاد والتى تمثلها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن حزب الجيل سيشارك فى الحوار الوطنى فى هذه المرحلة الدقيقة التى يتعرض لها الوطن والدولة لتحديات خطيرة.

ولفت الشهابي، في تصريحات خاصة، أن حزب الجيل داعم ومساند للمواقف المصرية القوية التى استطاعت من خلال رؤية متكاملة مواجهة مخطاطات تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا أن مواقف مصر والقيادة السياسية كشفت كل الأهداف الخبيثة والشيطانية لجيش الاحتلال الإسرائيلى التى كان يستهدف تهجير الفلسطينيين قسريا تحت تأثير الغارات والصواريخ الإسرائيلية.

وأشار إلى أهمية مناقشة قضايا الأمن القومى فى الحوار الوطنى لنؤكد العالم ولأصحاب المخطاطات العدائية تكاتف احزاب مصر وقوتها الفاعلة خلف الدولة المصرية وقيادتنا السياسة، فى سعيها الدائم لانقاذ أرواح ودماء اهلنا فى قطاع غزة من خلال استضافتها للمفاوضات بين حكومة الاحتلال الاسرائيلى وحركة حماس والتى تحضرها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر.

أبرز مطالب الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني حزب المؤتمر الدكتور مجدي مرشد

مواد متعلقة

الجيل: سنشارك في الحوار الوطني بمقترحات اقتصادية وسياسية لمواجهة التحديات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)