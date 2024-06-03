اعترافات المتهمة بسرقة مصوغات جارتها الذهبية بالمطرية

أقرت المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة جارتها العجوز بمنطقة المطرية بارتكاب الواقعة.

وأشارت إلى أنها تقيم بنفس الشارع التي تقيم به المجني عليها لذلك اختمرت في ذهنها فكرة اقتحام شقة المجني عليها وسرقة مصوغاتها بعد التأكد من أنها تقيم بمفردها.

كما أكدت بنيتها في بيع المسروقات بقصد التربح وتحسين حالتها المادية.

وقررت نيابة المطرية حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وكانت بداية الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إحدى السيدات بتهمة اقتحام منزل جارتها العجوز لسرقة ما به من مشغولات ذهبية بمنطقة المطرية.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة عن تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من سيدة عجوز وتقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضها لواقعة سرقة مشغولاتها الذهبية من منزلها، حيث اتهمت سيدة منتقبة تقيم بذات الشارع محل البلاغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، وتتبع خط سير قدوم وهروب مرتكبة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراءها سيدة منتقبة ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بمسكنها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.