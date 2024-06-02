الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مجازر للاحتلال راح ضحيتها 60 شهيدًا و220 مصابًا خلال 24 ساعة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 36439 شهيدًا و82627 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ240 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 60 شهيدًا و220 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.

واستهدفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة خليفة بجوار مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد 3 بينهم امرأة ورضيع، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة النبيه بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب أربعة في قصف استهدف مركز نزوح في مدرسة الإمام علي في شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وتعرض حي الصبرة وشرق الزيتون لقصف مدفعي مكثف.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن المساعدات لم تدخل للشمال منذ ثلاثة أسابيع، ما يهدد بمجاعة كبيرة، مشيرًا إلى أن الأوضاع في جنوب ووسط القطاع تزداد سوءًا.

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