الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن الرقب: لا فرق بين المقترح المصرى لوقف إطلاق النار ومبادرة بايدن

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيناقش اليوم آلية الرد على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "الرقب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك موافقة إسرائيلية على وقف إطلاق النار إذا التزمت حماس بمبادرة الرئيس الأمريكي".

وتابع: "حتى الآن لا توجد موافقة رسمية من إسرائيل لكن الأقرب أن توافق" موضحًا أنه لا فرق بين المقترح المصري والأمريكي إلا في بعض الألفاظ ولا يوجد فرق بين المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وما قاله الرئيس الأمريكي بايدن.

واستكمل: "الآن بعض شهور من حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين ارتكب خلالها أبشع المجازر وفشل في تحقيق أي هدف من أهدافه".

وأوضح أن جيش الاحتلال لم يتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية، أو تحرير الرهائن والأسرى، وتم الكشف عن وجه الاحتلال الحقيقي، وهناك تراجعات كبيرة من التأييد الشعبي للاحتلال وكل هذه خسائر تعاني منها إسرائيل.

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