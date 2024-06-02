الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة مندوب مبيعات بتهمة قتل شخص لعرض الفلاشة بالقليوبية

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الثلاثاء المقبل لعرض الفلاشة مقدمة من قبل الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات- مقيم أرض الحافي، منطى مركز قليوب، لأنه فى يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "فرحات عثمان محمد" بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض- سكين- وسدد للمجنى عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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