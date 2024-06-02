ارتكب فعلاً فاضحًا.. إحالة سائق أوبر في واقعة هلا السعيد للمحاكمة

أحالت نيابة الشيخ زايد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة إلى محكمة الجنح بعد أسبوع من الواقعة.

تضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"، وتوجه المتهم صباح اليوم رفقة دفاعه علي فايز المحامي إلى سراي النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وخرج سائق أوبر المتهم في حديث لأول مرة عقب إخلاء سبيله يروي تفاصيل الحادث وتعرضه للظلم، حسب تعبيره، من الفنانة وعدم تعرضه لها بأي أذى.

وقال سائق أوبر في مقطع فيديو مع علي فايز المحامي المتطوع بالدفاع عنه، إن الحادث وقع منذ حوالي اسبوع قرابة الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا عندما تلقى طلب من شخص يدعى "جلال" للذهاب الى مدينتي عقب عودته من الشيخ زايد وتوجه للموقع المحدد وشاهد العميل سيدة فتأكد من طلبها للسيارة وعندما أكدت له أنها العملية اقلها واتجه الى المكان المحدد.

وأضاف سائق أوبر أن سيارته تعمل بالغاز والبنزين واثناء القيادة اعلى محور الضبعة وقبل كارتون كوبري تحيا مصر بمسافة قليلة نفذ منه الغاز فقولت السيارة تلقائي العمل على "طلمبة البنزين" فكان يجب ايقاف السيارة حتى تعمل طلمبة البنزين جيدا واستأذن العميلة في التوقف فوافقت.

وقال إنه أثناء توقفه شعر بحاجته الشديدة لدخول دورة المياه خاصة انه مريض بعدة امراض ويحتاج لقضاء حاجته على فترات قريبة فاستغل توقف السيارة وان زجاجها "فيميه" ووقف خلف "شنطة العربية" لقضاء حاجته ومجرد قيامه بفك حزام البنطلون الا انه فوجئ بالسيدة تخرج من السيارة تصرخ فيه وتشير باشارات عشوائية للسيارات المارة على الطريق فحاول تهدئتها الا انها استمرت في الصراخ والابتعاد عنه واضطر في تلك اللحظة لقضاء حاجته بسبب مرضه فابتعد عنها لعدة امتار وانتهى من قضاء حاجته وعاد اليها.

أضاف سائق أوبر أنه عندما عاد اليها اكد عدم نيته في اذيتها وانه مريض واستدعى الامر قضاء حاجته بسرعة شديدة فعلم انها اتصلت هاتفيا باحد الاشخاص لياتي ويقلها وطلبت منه انزال حقائبها من السيارة وتوقف بجانبها لدقائق حتى يحضر من يقلها بموافقتها ثم تحرك بالسيارة خوفا من التعدي عليه بالضرب من اي شخص تابع لها.

وفي ختام حديثه وجه سائق اوبر رسالة الى الفنانة هلا السعيد قائلاً:"ربنا يسامحك، أنا مش مسامحك انا اتبهدلت في الحجز وانا معملتش حاجة وحياتي اتدمرت مبقاش معايا جنيه اصلا واخويا استلف فلوس الكفالة اللي خرجت بيها" .