الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأربعاء.. عرض فيلم "مشبك شعر" بمركز الثقافة السينمائية

جريدة الدستور

يستأنف مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر أنشطته الثقافية، الأربعاء المقبل بعرض  فيلم “مشبك شعر” للمخرجة عطية خيري تقام الفعاليات بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة د.عز الرجال فاروق، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي نشر الثقافة السينمائية.

الفيلم يعتبر الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز إختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغانى دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

ويقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم الكبار هم لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.

يأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية للأطفال بمناسبة اجازة اخر العام .

وصرح د.حسين بكر رئيس المركز بأن أنشطة مركز الثقافة السينمائية موجهة  للفئات العمرية المختلفة حيث يحرص المركز دائمًا علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

الرسوم المتحركة الطويلة مشبك شعر مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما وزارة الثقافة بردية خوفو والسحرة

مواد متعلقة

بعد حفل المدرسة.. حقيقة وقف مطرب المهرجانات "مسلم" عن الغناء

لأول مرة.. إنريكي سيريزو ضيف "رقم 10" على التلفزيون المصري

حدادًا على والدة محمود الليثى.. مطربو الشعبى يؤجلون طرح أعمالهم الجديدة

بعد تكريمها عن "أم الدنيا".. سوسن بدر: كل الشكر للشركة المتحدة والبابا تواضروس

تعرف على عدد حلقات مسلسل دواعي سفر ومواعيد العرض

خالد يوسف: الفخراني غول تمثيل.. وحقيقة محمود حميدة مخفية خلف قناع

أفلام عيد الأضحى.. طرح التريلر التشويقى لـ"عصابة الماكس"

"عودة بطل العالم" مروان موسى يُشعل حفل الشيخ زايد (صور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)