الأربعاء.. عرض فيلم "مشبك شعر" بمركز الثقافة السينمائية

يستأنف مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر أنشطته الثقافية، الأربعاء المقبل بعرض فيلم “مشبك شعر” للمخرجة عطية خيري تقام الفعاليات بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة د.عز الرجال فاروق، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي نشر الثقافة السينمائية.

الفيلم يعتبر الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز إختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغانى دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

ويقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم الكبار هم لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.

يأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية للأطفال بمناسبة اجازة اخر العام .

وصرح د.حسين بكر رئيس المركز بأن أنشطة مركز الثقافة السينمائية موجهة للفئات العمرية المختلفة حيث يحرص المركز دائمًا علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.