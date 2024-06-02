الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرس الحدود يتعادل مع سبورتنج في ثاني جولات دورة الترقي المؤهلة للممتاز

حرس الحدود وسبورتنج
حرس الحدود وسبورتنج

انتهت مباراة حرس الحدود وسبورتنج بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

والتقى الفريقان على ملعب "المكس" ضمن الجولة الثانية من عمر دورة الترقي.

ولم تشهد المباراة أي هجمات خطيرة، سوى بعض المحاولات من جانب الفريقين على مدار شوطي اللقاء، ليخطف كل فريق نقطة واحدة فقط.

وتصدر حرس الحدود الترتيب بعد الجولة الثانية برصيد 4 نقاط ويأتي سبورتنج ثانيًا بنفس عدد النقاط بينما تواجد فريقا الترسانة ومنتخب السويس في المركزين الثالث والرابع بنفس الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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إستاد حرس الحدود سبورتنج السكندري دورة الترقي لدوري المحترفين الدوري المصري الممتاز تعادل سلبي

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