الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الريادة: الحوار الوطني قُبلة الحياة للأحزاب المصرية

كمال حسنين
كمال حسنين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عامين ساهم في حدوث حالة من الحراك السياسي في الشارع المصري.

وأضاف "حسنين" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الحوار الوطني كان قُبلة الحياة للأحزاب السياسية في مصر من أجل البدء في الإعلان عن نفسها.

كما أكد أن الحوار الوطني أفاد المجتمع المصري وخصوصًا الأحزاب السياسية، متابعًا: "الحوار الوطني يضم كل فئات المجتمع، لذلك اعتبره جمعية عمومية ممثل فيها كل فئات الشعب المصري سواء عمال، فلاحين، نقابات مهنية، نقابات عمالية، أحزاب سياسية، رياضيين، وفنانين".

وتابع: "الحوار الوطني بدأ بـ113 موضوعًا في 3 محاور، محور سياسي، محور مجتمعي، ومحور اقتصادي، تم مناقشة أكثر من 80 موضوعًا ويتبقى 30" موضحًا أن الحوار توقف بسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طلب مناقشة موضوعات أخرى في جلسات الحوار الوطني مثل الأمن القومي المصري والسياسية الخارجية.

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