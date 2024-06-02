الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظاهرة حاشدة فى فرنسا للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

رصد خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، أجواء المظاهرة الحاشدة في فرنسا المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إن ما يقال الآن في التظاهرة "نحن جميعا أطفال غزة" و"لا للإبادة الجماعية.. لا لجرائم الحرب التي ترتكب على أرض غزة ورفح الفلسطينية".

وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء، أنه بعدما بكت العاصمة الفرنسية باريس أمس من خلال الأمطار ضحايا غزة ورفح الفلسطينية، اليوم مارسيليا من خلال الشباب والفيدراليات العمالية والطلابية والأحزاب اليسارية تقدم صورة تقشعر لها الأبدان، فهناك الكثير من التعاطف بعد هذه الجرائم التي شهدتها مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن مارسيليا شهدت اعتراضات -صباح اليوم- أمام أحد أهم المعارض الغذائية الذي كان يستضيف شركات إسرائيلية، لافتا أن الاعتراضات في الأسبوع الماضي أمام وزارة الدفاع أو الجيوش الفرنسية أسفرت عن إلغاء مشاركة الكيان الصهيوني بمعرض دولي للأسلحة والدفاع كانت ستشارك من خلاله 74 شركة إسرائيلية.

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