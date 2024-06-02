الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 7 سنوات للمتهمين بإلقاء مادة حارقة على سائق لسرقته بالقليوبية

المشدد 7 سنوات للمتهمين
المشدد 7 سنوات للمتهمين بالقاء مادة حارقة على سائق لسرقته

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثانى والثالث، لاتهامهم بإلقاء مادة فلفل حار على عين سائق لشل حركته وسرقة دراجته البخارية بالطريق العام وبراءة المتهم الرابع بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7433 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 4094 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، "محمد ح م"، 18 سنة، سائق، و"أحمد م م"، 18 سنة، سائق، و"بيومى ح ب"، 23 سنة، عامل، و"محمد ا س"، 23 سنة، سائق، مقيمين أبو الغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لأنهم في يوم 11 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية المتهمين من الأول إلى الثالث سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق الدراجة البخارية قيادة المجني عليه عمار محمد الحسيني حسين، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا باستخدام مادة "فلفل حار" بأن قاموا بإلقائها على أعينه وقد تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وكان ذلك بالطريق العام ليلا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الرابع أخفى أشياء مسروقة وهي الدراجات البخارية المتحصلة من جناية السرقة بالاكراه مع علمه بذلك.

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