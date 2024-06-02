غدا.. انقطاع المياه عن مدينة الفشن وتوابعها ببنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة الفشن وتوابعها غدا الإثنين من الساعة 6 مساء حتي الساعة 8 مساء لمدة ساعتين، لاستكمال منظومة الحريق بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الفشن الجديدة "القضابي" بمركز الفشن.

وأهابت الشركة بالمواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.