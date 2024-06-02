الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المخرج محمد فاضل يطالب بضرورة تغيير مفهوم الجامعة العربية

المخرج محمد فاضل
المخرج محمد فاضل

كشف المخرج محمد فاضل، عن آرائه حول توحيد المصالح بين دول العالم العربي وضرورة تغيير مفهوم الجامعة العربية.

وأكد فاضل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن دول أوروبا تختلف في التاريخ واللغة والثقافة، ومع ذلك، يجمعهم مشترك واحد: القضايا المشتركة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون لديهم شكل من أشكال الاتحاد الأوروبي لتوحيد المصالح، دون الحاجة إلى توحيد العملة.

وأضاف، أن جامعة الدول العربية يجب أن تلعب دورًا أكبر في توحيد المصالح وتعزيز التعاون بين الدول العربية، ورأى أن البلدان العربية قريبة من بعضها البعض ولها دور تاريخي يجب أن يُؤخذ في الاعتبار.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أن مصر تحمل همومها منذ عام 1948، وكان هناك قطار يصل إلى فلسطين، وأشار إلى أن هذه القضية ليست مجرد قضية أمن قومي، بل هي قضية عاطفية أيضًا، حيث ارتقى العديد من الشهداء من مصر في سبيل دعم القضية الفلسطينية.

وفي ختام حديثه، أكد أن مصر تلعب دورًا متصاعدًا في القضية الفلسطينية، وأن هناك تطورًا في الموقف المصري، خاصة بعد رفضها دخول المساعدات من معبر رفح تحت سيطرة تل أبيب. 

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