"بيطري المنيا" يتابع لجان حصر الثروة الحيوانية والحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية

عقد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم الأحد، اجتماعا بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور أعضاء لجنة العلاج الاقتصادي بالمديرية لمتابعة سير العمل في لجان حصر الثروة الحيوانية ٢٠٢٤ والحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والإنجازات التي حققتها المديرية في جميع المجالات.

قال مدير مديرية الطب البيطري إن الاجتماع ناقش أوجه القوة والضعف خلال الفترة الماضية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال برامج العمل للمديرية والمشروعات القومية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والتشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة ومشروع تحسين سلالات الماشية ومشروع التأمين على الماشية.

وأوضح مدير الطب البيطري أن الاجتماع تناول القوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية، كما ناقش خطة العمل الفترة القادمة والمتطلبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء، وتم إجراء مناقشة واستفسارات من الحضور لتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات لتوفير أفضل خدمة طبية بيطرية وتقديمها علي أكمل وجه.

وأكد مدير بيطري المنيا أن هذا الأجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات وتكليفات اللواء أُسامه القاضي محافظ المنيا والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبه المهندس مصطفي الصياد، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.

وأثني مدير مديرية الطب البيطري على الجهود المتميزة خلال الفترة الماضية في كل المجالات الطبية البيطرية، مشددا على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة.

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