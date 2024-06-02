الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: خطة بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة تحمل دلالات مهمة

بايدن
بايدن

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن غزة حملت بعض الدلالات المهمة.

وأضاف "فوزي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "أول تلك الدلالات أن الرئيس الأمريكي يحاول ممارسة ضغط داخلي على حكومة نتنياهو" مشيرًا إلى أن هذه الخطة كانت موجهة إلى الداخل الإسرائيلي.

وأوضح أن هذا يعني حدوث عدة متغيرات طرأت على ملف المباحثات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، أولها ممارسة الولايات المتحدة ضغوط أكبر على حكومة نتنياهو من أجل تنفيذ الخطة متعددة المراحل كما أشار بايدن.

كما أوضح أن هناك بعض وزراء حكومة الحرب على رأسهم بيني جانتس يلوحون بالاستقالة من حكومة الحرب، بالإضافة إلى الاحتجاجات شبه اليومية التي تخرج من عائلات المحتجزين والشارع الإسرائيلي.

وتابع: "اعتقد أن نتنياهو قبل من حيث المبدأ هذا المقترح والدخول في المفاوضات من أجل التعامل مع كل هذه الضغوط".

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