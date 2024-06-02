كيف أثرت حرب 1967 على الدراما المصرية؟.. المخرج محمد فاضل يوضح

أكد المخرج محمد فاضل، أن حرب 1967 كانت نقطة تحول في عالم الدراما المصرية، مشيرًا إلى أن مسلسلات السهرة في تلك الفترة شهدت نقدًا كبيرًا.

وعن منافسيه في عالم الفن، أشار فاضل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أسماء عديدة، منها يحيى العلمي، إبراهيم الصحن، علوية زكي، أحمد طنطاوي، وأحمد توفيق، إلى جانب العديد من المخرجين العظام.

فيما يتعلق بالتلفزيون، أكد أنه كان "أيقونة" في عصرنا السابق، عكس التطور التكنولوجي الحالي، وأضاف: "يجب الوصول إلى المشاهد في الأعمال الدرامية، وكنت أركز دائمًا على الموضوعات التي تثير الاهتمام".

وفي ختام اللقاء، أعرب عن أمنيته بمناقشة التعليم والثقافة في مسلسل درامي يناقشهما من عدة نواحي، مشيرًا إلى "كارثة" في اللغة العربية، فضلًا عن رغبته في تقديم سيرة الدكتور علي إبراهيم.