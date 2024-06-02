رئيس جامعة قناة السويس يُؤكد توافر الأطقم الطبية داخل عيادات كل كلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، توافر الأطقم الطبية داخل عيادات كل كلية أثناء فترة الامتحانات، مشيرًا إلى توفير الإمكانيات لانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

تفاصيل الامتحانات داخل 16 كلية ومعهدا

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الامتحانات اليوم الأحد الموافق 2 يونيو تمت داخل 16 كلية ومعهد هى: “التربية الرياضية، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، العلاج الطبيعي، الألسن، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، الطب البيطري، العلوم، الصيدلة، الآداب والعلوم الإنسانية، الزراعة، المعهد الفني للتمريض”.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية للكليات استمع خلالها لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الإمتحانات، مؤكدًا الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تابع "عبد النعيم" العيادات الطبية داخل الكليات للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات طارئة، موجهًا برفع درجة الاستعداد خاصة مع الأجواء الحارة.

شملت جولة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كليات العلوم والمعهد الفني للتمريض في الفترة الصباحية، والعلاج الطبيعي والزراعة والطب البيطري في الفترة المسائية.

وبكلية العلوم أشارت الدكتورة مها فريد سليمان إلى أن 700 طالب وطالبة أدوا الامتحانات بالكلية من برامج الفيزياء والجيولوجيا، والجيوفيزياء، وعلم الحيوان والنبات والميكروبيولوجى والبيوتكنولوجى والكيمياء.

وأضاف الدكتور الشاذلي عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن طلاب المستوى الأول - جميع البرامج - الذين أدوا امتحان بمادة الفيزياء العامة.

أما بكلية العلاج الطبيعي فأشار الدكتور محمد سرحان عميد الكلية إلى أن 130 طالب وطالبة أدوا الامتحانات اليوم بالفرقة الأولى بمادة الكيمياء الحيوية، لافتًا إلى أن الامتحانات عقدت الكترونيا داخل المعامل الإلكترونية بمقرها بكلية الطب، تعقد الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي بمتابعة الدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبالمعهد الفني للتمريض كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض والدكتورة ماهيتاب محمد عبد الرحمن مدير المعهد، حيث أُجريت الامتحانات اليوم ل1480 طالب وطالبة بالفرقة الثانية بمادة طرق البحث في التمريض.

وبكلية الزراعة أشار الدكتور محمد يس عميد الكلية إلى أن الامتحانات أُجريت اليوم ل 399 طالب وطالبة بالفرقة الثانية زراعة عام موزعين على ثمانية لجان امتحانية بمقرر الوراثة.

أما عن امتحانية الفترة المسائية - أوضح الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن 250 طالب وطالبة أدوا الامتحانات بالفرقة الرابعة زراعة عام ب 9 شعب مختلفة هى:

وقاية النبات والبساتين والمحاصيل والأراضي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والاقتصاد المنزلى وعلوم الأغذية والإنتاج الزراعي.

كذلك أدى 69 طالبا وطالبة الامتحانات بالمستوى الرابع لبرنامج الهندسة الزراعية بمقرر هندسة عمليات ما بعد الحصاد، وبالبرامج الدراسية أدى 8 طلاب بالمستوى الرابع الامتحانات ببرنامج إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية بمقرر إدارة مشروعات الثروة الحيوانية، فيما أدى 49 طالبا وطالبة الامتحانات بالمستوى الرابع برنامج سلامة الغذاء بمقرر التطورات الحديثة في تصنيع الأغذية.

وبكلية الطب البيطري فقد عقدت الامتحانات الكترونيا تحت إشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب جامعة وبإشراف تنفيذي الدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وسط التزام كامل بكافة الضوابط الامتحانية.