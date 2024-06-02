تعليمات بصيانة أعمدة الإنارة والمناطق الصناعية في 15 مايو

وجّه على سعد، رئيس جهاز تنمية 15 مايو، بتكثيف أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة ولوحات الخلايا الضوئية للإنارة على مستوى جميع المراحل بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جاري عمل دهانات أعمدة الإنارة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية وبعض مجاورات المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

وأفاد علي سعد بأنه جارى العمل أيضا بغلق كافة أبواب أعمدة الإنارة على مستوى جميع المراحل بالمدينة وذلك لتأمينها عن طريق اللحام الكهربائى حفاظا على سلامة المواطنين، موضحا بأن جارى عمل الصيانة بجميع أعمدة الإنارة على مستوى كافة المراحل من تغيير اللمبات المحروقة وتبديلها بأخرى جديدة للحفاظ على الشبكة العامة للإنارة

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو أن جار عمل ترميم لبعض القواعد الحاملة لأعمدة الإنارة التى تحتاج إلى ترميم؛ حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين، لافتًا إلى أن المدينة تشهد طفرة كبيرة فى صيانة الإنارة على مستوى المراحل وهو ما يسعى إليه جهاز المدينة فى تقديم خدمات جيدة للمواطنين، ما يعطى مظهرا حضاريا يليق بتاريخ ومكانة المدينة الكبير.

وكلف رئيس تنمية مدينة 15 مايو بتكثيف الأعمال بمنطقة النرجس سكن لكل المصريين ضمن المبادرة الرئاسية بمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

أشار رئيس الجهاز إلى أن مشروع (سكن لكل المصريين) محور منخفضى الدخل هو ضمن مبادرة رئيس الجمهورية والذى يضم 465 عمارة بإجمالي (11160) وحدة سكنية.

وأفاد بأنه وجه بسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع لكافة المشروع من الطرق والزراعة والكهرباء والمرافق حتى يتثتى لجهاز المدينة تسليم جميع الوحدات لمستحقيها فى مواعيدها المقررة.

وأوضح بأن أعمال تنسيق الموقع على مستوى المشروع جارية بداية من المدخل الرئيسى للمنطقة وداخل المشروع وبين العمارات.

فى سياق آخر، أوضح رئيس جهاز 15 مايو أنه تم الانتهاء من تجارب تشغيل المياه لعدد من العمارات وجارى استكمال توصيل وتغذية خطوط المياه لباقى العمارات تمهيدا لتسليم الوحدات للسادة المواطنين، لافتًا إلى أنه شدد على جميع الشركات القائمة بالأعمال بالمشروع بسرعة إنجاز الأعمال والبدء فى أعمال رصف الطرق وذلك طبقا للبرامج الزمنية المحددة لإنهاء كافة الأعمال على مستوى نطاق المشروع، مضيفًا أنه جاري تشطيب المطابق الرئيسية لخطوط الصرف الصحى وجارى العمل أيضا على تشطيب واستكمال غرف محابس المياه الرئيسية.