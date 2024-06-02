الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء محمود توفيق يلتقى وزير الدفاع والداخلية الكويتى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية الكويتي، والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية للقاهرة.

استعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك

وأعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية للاستفادة من القدرات التدريبية فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه لنظيره الكويتي، مؤكدًا حرص "الداخلية" على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مشيرًا إلى حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن  الجرائم المنظمة والإلكترونية بمختلف أشكالها فى ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت

مواد متعلقة

وزير الداخلية يستقبل نظيره الفلسطينى.. ويؤكد: كل الدعم والمساندة

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس اتحاد عمال مصر بمناسبة عيد العمال

وزير الداخلية يهنئ وزير العمل بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)