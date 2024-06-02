اللواء محمود توفيق يلتقى وزير الدفاع والداخلية الكويتى

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية الكويتي، والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية للقاهرة.

استعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك

وأعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية للاستفادة من القدرات التدريبية فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه لنظيره الكويتي، مؤكدًا حرص "الداخلية" على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مشيرًا إلى حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المنظمة والإلكترونية بمختلف أشكالها فى ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.