مخرج يكشف سرًا تاريخيًا: "مكافأة 100 جنيه من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر"

كشف المخرج محمد فاضل، عن تفاصيل مثيرة حول مسيرته الفنية وتجربته في إخراج المسلسلات، مؤكدًا أن الإخراج كان موهبته منذ الصغر، وخاصةً في مرحلة الثانوية.

وأشار فاضل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أهمية النشاط الفني إلى جانب الأنشطة التعليمية، ورغم المنافسة الشديدة في تلك الفترة، استطاع تحدي الصعاب والالتزام بقواعد إخراج المسلسلات.

وأضاف المخرج أنه بدأ مسيرته بإخراج مسلسلات قصيرة بمدة 30 دقيقة، وفي مفاجأة تاريخية، كشف أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد منحه مكافأة قدرها 100 جنيه بعد نجاح مسلسل "أبي ذر الغفاري" الذي أثر كثيرًا في قلوب المشاهدين.