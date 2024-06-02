حدث في مثل هذا اليوم.. تصاعد الاحتجاجات ضد "الإخوان" بمحافظات مصر (فيديو)

حدث في مثل هذا اليوم الموافق 2 يونيو عام 2013 تصاعد الاحتجاجات ضد جماعة الإخوان في المحافظات المصرية.

وأشار تقرير قناة "إكسترا نيوز" أنه في صعيد مصر اندلعت اشتباكات بين بعض المواطنين نتيجة الزحام والتدافع على محطات الوقود.

ونظم أهالي محافظة بورسعيد وقفة احتجاجية اعتراضًا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

هذا اليوم شهد أيضًا قيام بعض الخارجين عن القانون بقطع الطرق، إلى جانب حدوث مناوشات بين المعتصمين في ميدان التحرير وما يُعرف برابطة ضحايا حكم الإخوان.

ساعات النهار شهدت أيضًا استمرار حركة تمرد في جمع توكيلات عزل الرئيس محمد مرسي، وقبل أن ينقضي ليل الثاني من يونيو كان أنصار الجماعة أعلنوا انسحابهم من المؤتمر القومي العربي المنعقد آنذاك اعتراضًا على هجوم الحاضرين على سياسات محمد مرسي.