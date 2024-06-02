الأحد 02 يونيو 2024
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موعدنا الأضحى.. "عالي عالي" دويتو يجمع محمد رشاد وسلمى عادل

جريدة الدستور

انتهى كل من المطرب محمد رشاد والمطربة سلمى عادل من تسجيل أغنية تحمل اسم "عالي عالي"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عيد الاضحى.

“عالي عالي” من كلمات أدهم معتز وألحان وتوزيع أحمد عز وميكس وماستر اسلام غلاب ومن المقرر طرحها في موسم العيد وتحمل عدد من المفاجئات، ويتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كانت آخر أغانى محمد رشاد "بيهزي" من كلمات محمود عبد الله، ألحان: "محمد النادي، توزيع: طارق عبدالجابر، ميكس وماستر:  بيشوي مجدي".

تقول كلمات الأغنية: سنين ف مشاعري عاش يأذي وسيبته واديه بقي بيهزي وقال مبسوط وفاق بعدي وفِهم الدرس بيعمل دور سخيف مُحرج وانا واللهِ لو مُخرج ما اجيبهوش حتي لو لقطه ف دور كومبارس عشان يثبتلي إنه تمام بيتصور بضحكه جميله لكن عينه مكسوره فلاتر خلوا وشه صحيح بقي منوّر لكن ما داروش علي الحزن.

وقدمت سلمى عادل مؤخرا أغنية في فيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة" التي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

محمد رشاد سلمى عادل عالي عالي الملكة سامح عبدالعزيز

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