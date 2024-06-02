بعد قمع مظاهراتهم البوم في إسرائيل.. من هم يهود الحردييم؟

تظاهر اليوم مئات اليهود المتشددين من طائفة الحريديم في القدس المحتلة، رفضا للخدمة العسكرية التي فرضتها عليهم دولة الاحتلال ورددوا شعارات بينها “نموت ولا نتجند في الجيش”.



والحريديم طائفة دينية يهودية متشددة رجالهم يرتدون بدلات سوداء وقبعات سوداء واسعة الحواف، ونساء حريديم يرتدين تنانير طويلة، وجوارب سميكة، وأغطية للرأس.

يقدم «الدستور» في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن طائفة يهود الحردييم حسب موقع نيويورك تايمز.



معنى كلمة "الحريديم":

هي مصطلح شامل، إما صفة أو اسم، والذي يغطي مجموعة واسعة من اليهود الأرثوذكس المحافظين لاهوتيًا وسياسيًا واجتماعيًا، والذين يشار إليهم أحيانًا باسم "الأرثوذكسية المتطرفة".

وما يوحد الحريديم هو احترامهم المطلق للتوراة، بما في ذلك القانون المكتوب والشفهي، باعتبارها العامل المركزي والمحدد في جميع جوانب الحياة.



معتقدات والممارسات الدينية للحريديم:

من أجل منع التأثير الخارجي وتلوث القيم والممارسات، يسعى الحريديم إلى الحد من اتصالهم بالعالم الخارجي، وتجنب قدر الإمكان، كل من اليهود غير الحريديم وغير اليهود.

ويقتصر التفاعل مع الغرباء عمومًا على الاتصال الاقتصادي الأساسي والتفاعلات العامة ومع ذلك، فإن مجموعات معينة من الحريديم، وهم أعضاء حاباد لوبافيتش، يجرون اتصالات مع اليهود غير الحريديم لتشجيع الآخرين على تبني شعائر دينية أكثر صرامة.

جماعة اجواداس:

كان تأسيس جماعة "أجوداس يسرائيل" في بولندا عام 1912، وهي مجموعة تمثل المصالح الاجتماعية والثقافية لليهود المتدينين بشدة، بمثابة لحظة رئيسية في ظهور الحركة الحريديمية.

تم إنشاء أجوداس يسرائيل ردًا على تصاعد الاستيعاب والعلمنة داخل اليهودية في جميع أنحاء العالم، وكان يهدف إلى الحفاظ على اليهودية المرتبطة بالتوراة والحفاظ عليها، على المستويين الفردي والجماعي.

وكانت المنظمة مهمة أيضًا لأنه تم إنشاؤها من قبل تحالف من الهاسيديم والمتناغديم – المعسكرين الرئيسيين لليهود الحريديم اللذين كانا متنافسين في السابق.



محرقة الهولوكوست:

كانت الهولوكوست أيضًا عاملًا حاسمًا في تطور اليهودية الحريديمية، مع تدمير المدرسة الدينية الأوروبية الكبرى، فضلًا عن مقتل أعداد لا تعد ولا تحصى من المؤمنين المنتسبين إليها.

وعلى الرغم من أن المجتمعات الحريديمية قد نشأت في جميع أنحاء العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنه عندما تم تشكيل دولة إسرائيل، انتقل مركز النشاط الحريديمي إلى هناك.



إنشاء أول مدرسة دينية في إسرائيل:

أنشأ الحريديم اول مدرسة دينية، في إسرائيل، غالبًا ما تحمل أسماء المدرسة اليهودية الأوروبية المدمرة، وبدأت الحياة المجتمعية الحريديمية من جديد.

وتم تنظيم أجوداس يسرائيل في حزب سياسي يسمى أغودات إسرائيل، باستخدام النطق العبري الإسرائيلي الحديث، وبمرور الوقت، نشأ الحزب عن عدة فصائل، أصبح بعضها أحزابًا منشقة تمثل فصائل مختلفة من الحسيديم والمتنجديم.

السكان الحريديم:

تضم دولة إسرائيل حاليًا أكبر عدد من السكان الحريديم في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر عددهم بنحو 1.2 مليون نسمة، تليها الولايات المتحدة بنحو 700 ألف نسمة مع معدل الولادات الأكثر انفجارًا بين أي مجموعة يهودية، من المحتمل جدًا أن تهيمن اليهودية الحريديمة على سكان العالم اليهودي في السنوات القادمة.

نمط حياة يهود الحردييم:

يعيش اليهود الحريديم عادة في مجتمعات يسكنها الحريديم فقط حيث لهم معابد يهودية خاصة بهم، ومدرسة دينية، ومنظمات مجتمعية.

ولأن معظم أشكال التعليم العلماني مرفوضة، فإن القليل من الحريديم يحملون شهادات مهنية، يكرسون معظم الرجال البالغين أنفسهم لدراسة التوراة بدوام كامل، وعادة ما تتولى زوجاتهم دور المعيل.

ولأن معظم الحريديم يعيشون في أسر ذات عائل واحد مع أعداد كبيرة من الأطفال، فإن المجتمعات الحريدية تتميز عمومًا بالفقر المدقع، وتتطلب إعانات مالية من الجمعيات الخيرية والحكومات من أجل البقاء.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت طبقة عليا حريديمية جديدة، خاصة في إسرائيل، وازدهرت في أعمال الإدارة العليا وصناعة الماس.

و يلتحق أطفال الطبقة العليا الحريديمة بنفس المدرسة الدينية مثل أقرانهم الأقل حظًا، بينما يوجه آباؤهم جزءًا كبيرًا جدًا من دخلهم إلى الجمعيات الخيرية والصناديق المجتمعية التي تدعم الشخصيات الحاخامية الكبرى ومشاريعهم.

عندما يواجه اليهود الحريديم قرارات حياتية مهمة مثل مكان العيش ومن سيتزوجون وما إذا كانوا سيدرسون بدوام كامل أو يعملون، فإن اليهود الحريديم غالبًا ما يستشيرون حاخاماتهم.

سياسة الحريديم:

يعارض العديد من الحريديم بشكل أساسي قيام دولة يهودية علمانية وحديثة ما قبل المسيحانية، هناك أقلية بما في ذلك السفارديم وحباد-لوبافيتش الحسيديم، إما صهيونيين متحمسين أو سلبيين.

في عام 1947، حاول أغودات إسرائيل ثني الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التصويت لصالح تقسيم فلسطين وحتى يومنا هذا، يترشح أعضاء أغودات إسرائيل للانتخابات ويجلسون في الكنيست، لكنهم يرفضون قبول أي منصب وزاري رسمي في الحكومة الإسرائيلية، ويظلون ثابتين على أيديولوجيتهم المناهضة للصهيونية.

على الرغم من مقاومة المشاركة النشطة والانتماء إلى ديمقراطية إسرائيل العلمانية في معظمها، إلا أن الجماعات السياسية الحريديمة تعمل بهدف مواءمة سياسات إسرائيل مع الهالاخاه، أو القانون اليهودي، فضلًا عن ضمان استمرار المدارس والمؤسسات الحريدية في تلقي التمويل الحكومي.