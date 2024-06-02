ما خطة أرني سلوت لـ محمد صلاح مع ليفربول الموسم الجديد؟

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، يُفكر في تغيير واضح في أدوار المحترف المصري محمد صلاح مع الفريق الموسم المقبل.

وتولى أرني سلوت مهمة تدريب فريق ليفربول الإنجليزي، خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل بعد قرابة الـ9 أعوام في منصبه.

وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو" البريطانية، فإن دور صلاح مع ليفربول قد يتحول لنفس الدور الذي قام به كريستيانو رونالدو في آخر سنواته مع ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن مستقبل صلاح في الصيف ما زال غامضًا، وهو مستقبل ليس يتعلق بالنادي الذي سيلعب فيه، بل فيما يخص تواجده مع معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، حيث يرغب منتخب مصر في الاستعانة به في أولمبياد باريس 2024، رغم تأكيد ليفربول أنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي من الاتحاد المصري.

وتابعت الصحيفة أن تواجد صلاح في الأولمبياد يعني أنه سيغيب عن جولة ليفربول الإعدادية في أمريكا، ما سيسبب صداعًا للمدرب الجديد سلوت، فمن منظور كرة القدم، يرغب سلوت في قضاء أكبر قدر ممكن من الصيف للعمل مع لاعب يتمتع بمواهب نادرة مثل صلاح بينما يتوقع أن ليفربول، من وجهة نظر تجارية، سيريدون أيضًا رجلهم الرئيسي على أرض الملعب كما يسعون لتعزيز علامتهم التجارية في السوق الأمريكية.

ومع عودة الرئيس التنفيذي الجديد لكرة القدم مايكل إدواردز وجوليان وارد، المديرين الرياضيين السابقين لليفربول، إلى النادي الآن، فمن غير المرجح أن يكون هناك أي قلق كبير حتى الآن فيما يخص مستقبل صلاح مع ليفربول، نظرًا للعلاقة القائمة بين الثنائي ورامي عباس، المحامي الكولومبي ووكيل أعماله.

وبالعودة للحديث عن التحول لدور رونالدو، أوضحت الصحيفة أن سلوت قد يقوم بتعديل خطة يورجن كلوب من 4-3-3 إلى 4-2-3-1، واستخدام صلاح أحيانًا كمهاجم داخل منطقة الجزاء، بعدما أظهر بالفعل جودته في استغلال الفرصة في تلك المنطقة.

ومع استمرار ارتباط الريدز بعدد من اللاعبين الشباب الذين يلعبون في مركزه في الجناح الأيمن، فإن فكرة صلاح باعتباره اللاعب الأكثر أهمية في الإعداد الهجومي ووضعه كرأس حربة هو الاحتمال الذي قد يثير فضول سلوت.