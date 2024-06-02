ناقد: لا توجد أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن.. و"السوشيال ميديا" السبب

كشف الناقد الرياضي محمد الصايغ عن تفاصيل اللقاء الأول بين حسام حسن ومحمد صلاح في معسكر منتخب مصر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع شرين عفت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" لا توجد أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن والسوشيال ميديا هى السبب في الشائعات".

وأضاف، أنه كانت هناك أجواء مبهجة بين العميد ومحمد صلاح داخل منتخب مصر، موضحًا أن محمد صلاح انضم للمنتخب، أمس، وهذا أكبر رد على عدم وجود خلافات نائية.

وأشار إلى أن محمد صلاح استجاب للحضور لمعسكر المنتخب قبل المعسكر بـ24 ساعة، وتم عقد اجتماع بين محمد صلاح والعميد حسام حسن للوقوف علي أهم الاستعدادات.