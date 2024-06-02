الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول بالبيئة: تسليم مدفن صحى آمن بشبرا منت بتكلفة 35 مليون جنيه

تسليم مدفن صحي آمن
تسليم مدفن صحي آمن بشبرا منت

كشف ياسر عبدالله، القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عن تفاصيل التسليم النهائي المدفن الصحي الآمن.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع شرين عفت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" إن المدافن الصحية التي تمت علي مدار السنوات السابقة، وآخرها المدفن الذي تم تسليمه اليوم بشبرا منت بالجيزة.

وأضاف عبدالله، القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن هذه المدافن تضمن التخلص الآمن من المخلفات البيئية بطريقة سليمة وصحية وعدم التخلص منها في المدافن العشوائية التي ينتج عنها حرق للمخلفات وتلوث للتربة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى أن الدولة بدأت في إنشاء المدافن الصحية وآخرها في شبرامنت اليوم بتكلفة 35 مليون جنيه، وهو جزء من منظومة الدولة بمصانع لتدوير المخلفات.

وزارة البيئة دي ام سي ياسر عبدالله اليوم

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