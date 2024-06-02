الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير فلسطين فى العراق: نطالب بوقف العدوان على غزة وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات

سفير فلسطين فى العراق
سفير فلسطين فى العراق

قال سفير فلسطين فى العراق، أحمد الرويضى، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي ونحن نطالب بوقف الجرائم الإسرائيلية، بالإضافة إلى فتح المعابر بالكامل، وتسليمها بموجب الاتفاق الموقع منذ عام 2005 بمعنى أن نتمكن من إدخال كل المساعدات اللازمة وإقاف كل الإنتهاكات على الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة وأنما أيضًا عدوان المستوطنين وما يحصل في القدس الشرقية من اعتداء على مقدساتنا.

وأضاف "الرويضي"، عبر مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية لم تمارس من الضغوطات الجدية بما يمكنها من إنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، مؤكدًا أننا نعلم مسبقًا أن من يستطيع أن إيقاف كل هذا هي الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الادارة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تمارس أي ضغوطات جدية فعلية توقف هذا العدوان المستمر على شعبنا ويوقف نزيف الدم الفلسطيني الشعب الفلسطيني، فإذا لم تمارس هذا الضغط ستستمر إسرائيل في تنفيذ جرائمها.

سفير فلسطين في العراق فلسطين العراق غزة المعابر العدوان الإسرائيلى مطروح للنقاش الجرائم الإسرائيلية

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