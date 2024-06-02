مصرع شقيقتين غرقا داخل ترعة في محافظة قنا

لقيت صغيرتان شقيقتان مصرعهما، اليوم الأحد، غرقًا داخل ترعة الكلح الغربي، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمصرع شقيقتين غرقًا داخل ترعة في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع رقية حسن عطا محمد، تبلغ من العمر 7 أعوام، وشقيقتها مكة حسن عطا محمد، تبلغ من العمر 5 أعوام، غرقًا داخل ترعة في قرية الكلح الغربي، مركز نجع حمادي.

وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي تحت تصرف الجهات المختصة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة الأمنية لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.