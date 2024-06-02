عزة مصطفى: مصر رفضت سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطينى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن إسرائيل لم تحقق أيًا من الأهداف التي وضعتها لنفسها في بداية الحرب على قطاع غزة.

وأشارت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر رفضت أن يكون معبر رفح تحت السيطرة الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني، مؤكدة أن دولة الاحتلال تحاول مضايقة مصر برفع الأعلام على الدبابات في الناحية الفلسطينية.

وأضافت: في اجتماع ثلاثي بالقاهرة، ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أكد مصدر رفيع المستوى على انتهاء الاجتماع، حيث أصرت مصر على موقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري أكد مسئولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.