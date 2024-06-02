"الحوار الوطني": سنشرع في مناقشة تحويل الدعم العيني لـ"نقدي" بحضور القوى السياسية

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني والذي استمر لـ 10 ساعات متواصلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع شرين عفت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" إن مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد علي دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار أكد علي دعم الثوابات المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومنع مخطط التهجير، وحل الدولتين وادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن ذلك في إطار التمسك بالشرعية الدولية لدعم حل الدولتين علي حدود 67.

واكد، أن مجلس الأمناء أكد علي التماس إعادة النظر في قضايا المحبوسين احتياطيًا.

وعن الدعم العيني وتحويله لدعم نقدي، أوضح أنه سيتم بدء المناقشات بشأن هذا الموضوع بعد التوصل لبيانات دقيقة مدققة عن هذا الموضوع للخروج برؤية حقيقية لهذا الموضوع، وبحضور كل القوي السياسية والشعبية للتوصل لحل جذري ووطني لهذا الملف.