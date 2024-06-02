الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد حفل المدرسة.. حقيقة وقف مطرب المهرجانات "مسلم" عن الغناء

مسلم
مسلم

كشف د.محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، حقيقة تحويل مطرب المهرجانات مسلم للتحقيق بعد واقعة حفله داخل مدرسة خاصة في المحلة الكبرى دون تصريح.

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية إنهم لم يقوموا بتحويل مسلم للتحقيق أو إيقافه عن الغناء، كما تداول بعض المواقع، مؤكدًا أنهم قاموا باستدعائه لسؤاله حول ملابسات الواقعة فقط، مشيرًا إلى أنهم يريدون فقط معرفة حقيقة الأمر فقط، متمنيًا تحري الدقة قبل نشر تلك الشائعات.

وأحيا مسلم حفلًا غنائيًا كبيرًا تخلله رقص وزحام كبير وحضره آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم داخل حرم إحدى المدارس الخاصة التابعة للإدارة غرب المحلة، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا للوائح وتعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم إقامة أي أنشطة أو فعاليات خلال العام الدراسي لسنة 2023/2024.

واستغرق حفل مسلم في مدرسة المحلة قرابة ساعتين وانطلقت فعالياته في التاسعة من مساء أمس وسط مشاركة الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم وفي حفل تخرج أبنائهم بعد انتهاء ماراثون امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل مطرب المهرجانات مسلم مسلم

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