الجيل: سنشارك في الحوار الوطني بمقترحات اقتصادية وسياسية لمواجهة التحديات

رحّب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، باستئناف مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاته لمناقشة أبرز القضايا الداخلية والخارجية وخاصة القضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلاد والتى تمثلها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن حزب الجيل سيشارك فى الحوار الوطنى فى هذه المرحلة الدقيقة التى يتعرض لها الوطن والدولة لتحديات خطيرة.

ولفت “الشهابي”، في تصريحات اليوم إلى أن الحزب داعم ومساند للمواقف المصرية القوية التى استطاعت من خلال رؤية متكاملة مواجهة مخطاطات تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا أن مواقف مصر والقيادة السياسية كشفت كل الأهداف الخبيثة والشيطانية لجيش الاحتلال الإسرائيلى التى كان يستهدف تهجير الفلسطينيين قسريا تحت تأثير الغارات والصواريخ الإسرائيلية.

دعم الحوار الوطني للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أهمية مناقشة قضايا الأمن القومى فى الحوار الوطنى لنؤكد العالم ولأصحاب المخطاطات العدائية تكاتف احزاب مصر وقوتها الفاعلة خلف الدولة المصرية وقيادتنا السياسة، فى سعيها الدائم لانقاذ أرواح ودماء اهلنا فى قطاع غزة من خلال استضافتها للمفاوضات بين حكومة الاحتلال الاسرائيلى وحركة حماس والتى تحضرها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر.

وأكد رئيس حزب الجيل دعمه الكامل لرؤية الدولة المصرية الرافضة للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية،والداعية إلى إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الشهابى أهمية مناقشة الحوار الوطنى تحويل الدعم العينى إلى نقدى مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ أى قرارات حول هذه القضية انتظار لما يقرره الحوار الوطنى بشأنها.

وأكد رئيس حزب الجيل انضمامه حزبه الى الالتماس الذى قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا عن النشطاء الذين انخرضوا فى بعض الأنشطة التى تتعلق بدعم شعبنا الفلسطينى الصامد ببطولة وببسالة فى مواجهة الحرب الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضده.

واتفق الشهابي مع بيان مجلس الأمناء بأن قرار الإفراج سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة فى حماية الأمن القومى بمفهومه الشامل، مشددا على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم فى تلك المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن والذى يواجه فيها تحديات ضخمة تؤثر فى الأمن القومى للبلاد.