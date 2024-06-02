المشدد 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأحد المتهمين "م.ح" و"خ.م" و"ع.م" و"ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.م" بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، ما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.