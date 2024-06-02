سلسلة غارات إسرائيلية جنوبى لبنان.. و"حزب الله" يرد بهذه الطريقة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية مستمر ويصل إلى مستوى غير مسبوق في المواجهات، سواء من قبل حزب الله واستهدافه وحدات وثكنات عسكرية لم تصلها صواريخ أو أسلحة، أو من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى أهداف لم يصلها من قبل، وذلك في ضوء التصعيد المستمر بين الجانبين.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت البقاع الغربي وبعلبك، مساء أمس، ما يمثل ذلك تصعيدًا كبيرًا للمواجهات والخروج عن البلدات والمناطق في الجنوب اللبناني والوصول إلى أهداف تبعد أكثر من 100 كم، وذلك ردًا على قيام حزب الله بإسقاط مسيرة أمس.

وأشار إلى أن حزب الله شن عمليات نوعية، خلال الساعات القليلة الماضية، وصل بها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية، سواء في الجولان أو الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وهذه المناطق لم تصلها صواريخ أو أسلحة حزب الله من قبل.