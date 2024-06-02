للترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 برقم الجلوس عبر الدستور

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 والتي يبحث عنها أولياء الأمور والطلاب، حيث يوفر موقع الدستور خدمة الاستعلام عن النتائج والحصول عليها برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2024

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104146 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 عبر الدستور

من خلال الرابط التالي عبر موقع جريدة الدستور يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الدخول على اللينك التالي هنا.

والبحث برقم الجلوس عن نتيجة الطالب والتي تظهر في الحال.

بعد 8 أيام من انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية، والتي جاءت نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الترم الثاني

كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، انتهت يوم الخميس 23 مايو الجاري وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وانقسمت اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية إلى: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39بإدارةبرج العرب و10لجان للمهني والتربية الخاصة.