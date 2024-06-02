الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 برقم الجلوس عبر الدستور

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 والتي يبحث عنها أولياء الأمور والطلاب، حيث يوفر موقع الدستور خدمة الاستعلام عن النتائج والحصول عليها برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2024

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت  86.2 %، بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية  104146 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 عبر الدستور

من خلال الرابط التالي عبر موقع جريدة الدستور يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الدخول على اللينك التالي هنا.

والبحث برقم الجلوس عن نتيجة الطالب والتي تظهر في الحال.

بعد 8 أيام من انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية، والتي جاءت نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ظهرت الآن.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.2%

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا عبر البوابة الالكترونية للمحافظة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس برقم الجلوس.. رابط مباشر

غدًا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الترم الثاني 

كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، انتهت يوم الخميس 23 مايو الجاري وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وانقسمت اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية إلى: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39بإدارةبرج العرب و10لجان للمهني والتربية الخاصة.

الإسكندرية الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2024 الترم الثاني رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 عبر الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024

مواد متعلقة

ظهرت الآن.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.2%

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان

وزير التعليم العالى بجمهورية تشاد يستقبل وفد جامعة الإسكندرية

موفدا قطاع المعاهد والوكيل الثقافي بالإسكندرية يتابعان امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

مع استمرار الموجة الحارة.. رفع الراية الخضراء بشواطئ الإسكندرية

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

إعدام 221 كيلو أسماك فى حملات موسعة بالإسكندرية

الكشف على 1704 مرضى بقافلة طبية ببرج العرب في الإسكندرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)