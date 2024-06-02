رونالدو يطلب زملائه السابقين في ريال مدريد لتدعيم النصر

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، يرغب في استقدام عدد من زملائه السابقين بريال مدريد الإسباني، لفريقه السعودي.

وكان رونالدو قد خسر رفقة فريقه النصر أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافية.

يُذكر أن النصر لاتفاق للتعاقد مع فرناندو هييرو قائد ريال مدريد السابق، لشغل منصب المدير الرياضي بالنادي بدءًا من هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو يُفكر في نقل جزء من ريال مدريد إلى النصر، حيث يسعى إلى إحاطة نفسه بزملائه السابقين في الفريق السعودي، وكان آخر من تواصل معه هو ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن البرازيلي كاسيميرو متوسط ميدان مانشستر يونايتد، هو اللاعب الآخر الذي تواصل معه رونالدو بعد أن تزاملا في ريال مدريد، حيث أن الموسم الصعب الذي عاشه في يونايتد يدعوه إلى التفكير في تغيير المشهد ويمكن أن يكون النصر وجهة جيدة له، إلى جانب صديقه ومع مهمة واضحة تتمثل في إعطاء الثبان في وسط الملعب بالنصر.

وتلقى ناتشو مكالمة هاتفية من رونالدو في الأيام الأخيرة وعلى الرغم من أنه كان لديه فكرة القيام برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأسابيع، إلا أنه في النهاية تخلى عن المغامرة في الدوري الأمريكي الممتاز، ففكرة اللعب هناك تُعد صعبة بالنسبة عليه.

ولن يكون الأمر سهلًا بإقناع ناتشو باللعب لـ النصر، لكن رونالدو يرى أن الاستعانة بزملائه السابقين في ريال مدريد هو الطريق الصحيح له للاقتراب من الفوز بلقب الدوري السعودي والمنافسة على بقية البطولات، في انتظار تحديد ميزانية الفريق للموسم الجديد.