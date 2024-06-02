الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قضايا الدولة تحسم قضية السفينة «أواسيس 1» وتحصل على حكم بـ3.5 مليون دولار

قضايا الدولة
قضايا الدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة الدفاع بمبلغ 3,500,500 دولار (3 ملايين وخمسمائة ألف وخمسمائة دولار) وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة أواسيس 1 OASIS 1.

ونجحت قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، والحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 1 لسنة 17ق استئناف اقتصادي الإسكندرية بجلسة 2‏/4‏/2024 لصالح وزارة الدفاع بمبلغ 3,500,500 دولار وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة (أواسيس 1 OASIS 1).

ترجع وقائع النزاع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقوات البحرية الدعوى رقم 263 لسنة 2020 اقتصادي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له بصفته حسبما ورد بالطلبات الختامية المبلغ المشار إليه التي تكبدتها القوات البحرية وصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة التجارية (أواسيس1 OASIS 1)، وبجلسة 28‏/11‏/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبرفع الحجز الموقع على السفينة (أواسيس1 OASIS 1) ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى هيئة قضايا الدولة فقامت بالطعن نيابة عن وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقوات البحرية بالاستئناف رقم 1 لسنة 17ق استئناف اقتصادي الإسكندرية وبجلسة 2‏/4‏/2024 حكمت المحكمة في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم من الأول إلى الثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنف بصفته (وزير الدفاع) مبلغ 3,500,500 دولار أمريكي وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة (أواسيس1 OASIS1)، تأسيسًا على ما قدمته قضايا الدولة من أوجه وأسباب وأسانيد مؤيدة للدعوى أمام محكمة أول درجة وما قدمته في الاستئناف المشار إليه من دفاع، وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه إن شاء الله سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بـ3,500,500 دولار أمريكي وهو ما يعادل مائة وثمانين مليون جنيه مصري.

هيئة قضايا الدولة المصرية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني الدولة المصرية حكم نهائى السفينة أواسيس 1 OASIS 1

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