أبرزها نادي القصة.. مسابقات ثقافية تعلن فتح باب الترشيح لجوائزها

أعلنت مؤسسات ثقافية فتح الباب التقدم والترشيح لمسابقاتها وجوائزها الثقافية فى مصر والوطن العربي أبرزها مسابقات نادى القصة وجائزة الشيخ زايد وجائزة الشيخ حمد للترجمة، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية:

مسابقات أدبية لنادى القصة وشروطها

وأعلن نادي القصة تنظيم عدد من المسابقات النوعية على النحو التالى: أولاً: مسابقة طه حسين للرواية المطبوعة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بداية من 23 أبريل حتى 20 مايو 2024، وقيمتها ثلاثون ألف جنيه توزع على مركزين " الأول والثاني " عشرون ألفا جائزة المركز الأول – عشرة آلاف جائزة المركز الثاني.

ومسابقة توفيق الحكيم للرواية المخطوطة "لغير أعضاء النادى" بدءا من 24 ابريل حتي 20 مايو 2024، وقيمتها ( 12) ألفا من الجنيهات توزع على ثلاثة فائزين على النحو التالي:الأول: خمسة آلاف جنيه – الثاني: أربعة آلاف جنيه – الثالث: ثلاثة آلاف جنيه

استقبال الأعمال المرشحة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

فى الوقت نفسه، أعلنت جائزة الشيخ زايد، التى ينظمها مركز أبو ظبى للغة العربية، استقبال الأعمال المرشحة لدورتها التاسعة عشرة 2024-2025 حتى مطلع سبتمبر 2024/ وتستقبل جائزة الشيخ زايد للكتاب المشاركات في 10 فروع مختلفة، وهي: الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، وشخصية العام الثقافية، والنشر والتقنيات الثقافية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب 7،750،000 درهم إماراتي تمنح على النحو الآتي:

فتح باب الترشيح للدورة العاشرة من "جائزة الشيخ حمد للترجمة"

أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، فتح باب الترشح والترشيح لدورتها العاشرة، بدءًا من أول مارس المقبل وحتى نهاية مايو 2024.وتتوزع الجائزة في دورة هذا العام على مسارَين، أولهما ترجمة الكتب المفردة ضمن 4 فئات: من العربية إلى الفرنسية، ومن الفرنسية إلى العربية، ومن العربية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى العربية، أما المسار الثاني للجائزة، فهو مسار الإنجاز في اللغات الرئيسة والثانوية، الذي تكرّم الجائزة من خلاله الجهود طويلة الأمد المبذولة في مجال الترجمة، سواء من قِبل الأفراد أو المؤسسات.

وخصصت جوائز الإنجاز هذا العام لـ12 فئة تشمل الترجمة بين العربية واللغتين الرئيستين (الإنجليزية والفرنسية)، والترجمة بين العربية واللغات الفرعية لهذه الدورة (البلوشية، والتترية، والهنغارية، ولغة يورُبا).