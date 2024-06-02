الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها نادي القصة.. مسابقات ثقافية تعلن فتح باب الترشيح لجوائزها

جائزة الشيخ حمد للترجمة
جائزة الشيخ حمد للترجمة

أعلنت مؤسسات ثقافية فتح الباب التقدم والترشيح لمسابقاتها وجوائزها الثقافية فى مصر والوطن العربي أبرزها مسابقات نادى القصة وجائزة الشيخ زايد وجائزة الشيخ حمد للترجمة، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية

مسابقات أدبية لنادى القصة وشروطها

وأعلن نادي القصة تنظيم عدد من المسابقات النوعية على النحو التالى: أولاً: مسابقة طه حسين للرواية المطبوعة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بداية من 23 أبريل حتى 20 مايو 2024، وقيمتها ثلاثون ألف جنيه توزع على مركزين " الأول والثاني " عشرون ألفا جائزة المركز الأول – عشرة آلاف جائزة المركز الثاني.

تعرف على المسابقات الأدبية لنادى القصة وشروطها

ومسابقة  توفيق الحكيم للرواية المخطوطة "لغير أعضاء النادى" بدءا من 24 ابريل حتي 20 مايو 2024، وقيمتها ( 12) ألفا من الجنيهات توزع على ثلاثة فائزين على النحو التالي:الأول: خمسة آلاف جنيه – الثاني:  أربعة آلاف جنيه – الثالث: ثلاثة آلاف جنيه

استقبال الأعمال المرشحة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

فى الوقت نفسه، أعلنت جائزة الشيخ زايد، التى ينظمها مركز أبو ظبى للغة العربية، استقبال الأعمال المرشحة لدورتها التاسعة عشرة 2024-2025 حتى مطلع سبتمبر 2024/ وتستقبل جائزة الشيخ زايد للكتاب المشاركات في 10 فروع مختلفة، وهي: الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، وشخصية العام الثقافية، والنشر والتقنيات الثقافية.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح «البيت العربي» جائزة «شخصية العام الثقافية» لدورتها الـ18

وتبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب 7،750،000 درهم إماراتي تمنح على النحو الآتي:

فتح باب الترشيح للدورة العاشرة من "جائزة الشيخ حمد للترجمة"

أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، فتح باب الترشح والترشيح لدورتها العاشرة، بدءًا من أول مارس المقبل وحتى نهاية مايو 2024.وتتوزع الجائزة في دورة هذا العام على مسارَين، أولهما ترجمة الكتب المفردة ضمن 4 فئات: من العربية إلى الفرنسية، ومن الفرنسية إلى العربية، ومن العربية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى العربية، أما المسار الثاني للجائزة، فهو مسار الإنجاز في اللغات الرئيسة والثانوية، الذي تكرّم الجائزة من خلاله الجهود طويلة الأمد المبذولة في مجال الترجمة، سواء من قِبل الأفراد أو المؤسسات.

إطلاق النسخة السابعة من جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

وخصصت جوائز الإنجاز هذا العام لـ12 فئة تشمل الترجمة بين العربية واللغتين الرئيستين (الإنجليزية والفرنسية)، والترجمة بين العربية واللغات الفرعية لهذه الدورة (البلوشية، والتترية، والهنغارية، ولغة يورُبا).

نادي القصة مسابقات أدبية لنادى القصة مسابقة طه حسين للرواية المطبوعة جائزة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)