الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر يوضح لـ"الدستور" حكم ذبح الأضحية قبل طلوع فجر العيد

الأضاحي
الأضاحي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بـعيد الأضحى المبارك، وتعتبر الأضاحي شريعة إسلامية يحرص كل مسلم على أدائها نظرًا لكونها سنة مؤكدة لكل من استطاع وقادر على فعل ذلك، ويدور فى أذهان الكثير من المسلمين أسئلة حول الموعد الصحيح لذبح الأضحية، ومدى جواز ذبحها قبل طلوع فجر أول أيام العيد، وما هو العدد الأقصى للاشتراك بها؟

موعد الذبح

وللإجابة عن هذه الأسئلة تحدث الدستور مع الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي أوضح أنه يجوز ذبح الأضحية في أي وقت بداية من أول يوم عيد الأضحى المبارك حتى نهاية أيام التشريق.

كما أكد أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر أن الذبح يوم وقفة عرفات أو قبل طلوع فجر أول يوم العيد لا تعتد بها كأضحية العيد ولكن ستدخل تحت مسمى الصدقة، موضحًا أنه إذا أراد المسلم أن يضحي في العيد فلابد أن ينتظر بعد صلاة العيد ومن ثم يقوم بالـضحية ولا داعى للاستعجال.

العدد الأقصى للاشتراك في الأضحية

وأشار إلى أن الأضحية إذا كانت من الخراف أو الماعز فإن الذبيحة تغنى عن فرد واحد وأسرته (زوج وزوجة وأولاد)، أما إذا كانت الذبيحة من البقر أو الجاموس أو الجمال فيجوز أن يشترك أكثر من أسرة فى الذبيحة الواحدة بحد أقصى 7 أسر سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من أكثر من بيت.

والجدير بالذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدر تقرير وفقًا للحسابات الفلكية بأن وقفة يوم عرفات لعام 2024 ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الأحد الموافق 16 يونيو. لكننا بانتظار تأكيد المملكة العربية السعودية عن موعد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بعد استطلاع ورؤية الهلال فى يوم 29 من شهر ذي القعدة نظرًا لارتباطه بأداء مناسك الحج.

عيد الأضحى المبارك الأضاحي الاضحية ذبح الأضحية الأستاذ الدكتور عباس عبد اللاه شومان أمين عام هيئة كبار العلماء أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر

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