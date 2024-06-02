وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذى لمحطات شتلات القصب

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار المشروع القومي لتطوير قصب السكر باستخدام نظام الشتلات، وفي ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

وعقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب بحضور اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية، والدكتور هشام رجب، استشاري المشروع، وبعض قيادات الوزارة والشركة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات والموقف التنفيذى لمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان.



وقال وزير الزراعة، إن إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم من خلال تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجًا يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيد المياه، وأيضًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، بجانب إمكانية استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة، وهو ما يوفر الجهد والمال وسهولة إجراء وتنفيذ العمليات الزراعية، فضلا عن أن إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم أمبو والصعايدة على أرض محافظة أسوان يفتح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.



وكان اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية البرنامج التدريبي المشترك، لأعضاء المجلس حول "طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي"، وذلك بمركز التدريب بمقر المعمل.