الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مريم طاحون.. أصغر مغنية أوبرا فى النمسا تحصد تفوقًا مصريًا جديدًا

مريم طاحون
مريم طاحون

تحدثت مطربة الأوبرا المصرية والعالمية مريم طاحون، عن فوزها بالمركز والميدالية الذهبية للغناء فى مسابقة بريما لا موزيكا فى التصفيات النهائية على مستوى النمسا والتي أقيمت مؤخرا بمدينة بريكسن Brixen الإيطالية على الحدود النمساوية.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي": "أنا دخلت مسابقتين واحدة فيهم تصفيات على مستوى "فيينا"، وحصلت فيها على المركز الأول، والثانية على مستوى "النمسا" كلها وحصلت على المركز الأول.


وتابعت: "مكنتش مسابقة سهلة، وسافرت في نفس اليوم 6 ساعات بالسيارة، وأكيد دعم أهلي سبب أساسي في النجاح اللي بحققه، لأن في مجهود كبير اتبذل من صغري عشان أوصل دلوقتي لكل ده، وهما لغاية دلوقتي مسابونيش في المسابقات وعيلتي كلها بتكون معايا".


وواصلت: "بدأت من سن التاسعة وكنت بعزف على البيانو، ومكملة في المجال الموسيقي لإني عندي شغف كبير أوي بيه، وعندي ثقة في ربنا ثم في مستوى التدريب إني أقدر أقدم شىء كويس للجمهور اللي كمان بيكون عنده نفس الشغف إنه يسمع الفن الأوبرالي".


وأكدت مطربة الأوبرا المصرية والعالمية مريم طاحون، أنها تجيد الغناء بكل لغات العالم، وكل الأوبرات، مرددة: "بتمرن كل يوم حصة من 4إلى 5 ساعات في اليوم، مع وضع تكنيك للغناء قبل الحصة اليومية بحوالي نصف ساعة.

 

واستطردت: "حلمي إني أبقى مغنية عالمية وأرفع اسم مصر وخاصة في ظل إن مفيش مغنين أوبرا كتير في مصر، وحلمي أغني على كل المسارح في العالم".

مريم طاحون مسابقة بريما لا موزيكا بريكسن Brixen الإيطالية النمسا الأوبرا

مواد متعلقة

مع ارتفاع الحرارة.. نصائح وتحذيرات استخدام التكييف خلال فصل الصيف

بعد نجاح مبادرة مسلسل "دواعي السفر" على منصة watch it.. ما أسباب الوحدة؟

بعد نجاحه على "watch it".. مؤلف "دواعى السفر" يكشف عن قصة المسلسل

إعلام إسرائيلى: عائلات المحتجزين تدعو للخروج إلى الشوارع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف الحرب

عناية إلهية تحول دون وقوع مجزرة جديدة.. كواليس مرعبة عاشها نازحو مخيم البريج

مصدر رفيع المستوى: مصر حمّلت إسرائيل نتائج تفاقم الأوضاع الإنسانية بغزة

مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة بقطاع غزة فى ضوء الطرح الأمريكى الأخير

مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت تجاه معبر رفح

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا عبر البوابة الالكترونية للمحافظة

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية