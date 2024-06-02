مريم طاحون.. أصغر مغنية أوبرا فى النمسا تحصد تفوقًا مصريًا جديدًا

تحدثت مطربة الأوبرا المصرية والعالمية مريم طاحون، عن فوزها بالمركز والميدالية الذهبية للغناء فى مسابقة بريما لا موزيكا فى التصفيات النهائية على مستوى النمسا والتي أقيمت مؤخرا بمدينة بريكسن Brixen الإيطالية على الحدود النمساوية.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي": "أنا دخلت مسابقتين واحدة فيهم تصفيات على مستوى "فيينا"، وحصلت فيها على المركز الأول، والثانية على مستوى "النمسا" كلها وحصلت على المركز الأول.



وتابعت: "مكنتش مسابقة سهلة، وسافرت في نفس اليوم 6 ساعات بالسيارة، وأكيد دعم أهلي سبب أساسي في النجاح اللي بحققه، لأن في مجهود كبير اتبذل من صغري عشان أوصل دلوقتي لكل ده، وهما لغاية دلوقتي مسابونيش في المسابقات وعيلتي كلها بتكون معايا".



وواصلت: "بدأت من سن التاسعة وكنت بعزف على البيانو، ومكملة في المجال الموسيقي لإني عندي شغف كبير أوي بيه، وعندي ثقة في ربنا ثم في مستوى التدريب إني أقدر أقدم شىء كويس للجمهور اللي كمان بيكون عنده نفس الشغف إنه يسمع الفن الأوبرالي".



وأكدت مطربة الأوبرا المصرية والعالمية مريم طاحون، أنها تجيد الغناء بكل لغات العالم، وكل الأوبرات، مرددة: "بتمرن كل يوم حصة من 4إلى 5 ساعات في اليوم، مع وضع تكنيك للغناء قبل الحصة اليومية بحوالي نصف ساعة.

واستطردت: "حلمي إني أبقى مغنية عالمية وأرفع اسم مصر وخاصة في ظل إن مفيش مغنين أوبرا كتير في مصر، وحلمي أغني على كل المسارح في العالم".