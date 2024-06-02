"نيجار" من أوائل الإعدادية بالجيزة: والدتي سر نجاحي وأتمنى دراسة الذكاء الاصطناعي

فرحة عارمة شهدتها أسرة الطالبة نيجار محمد إبراهيم، الحاصلة على المركز الأول بـالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من مدرسة السعدية الخاصة بنسبة 100% التابعة لإدارة بولاق الدكرور، وهي ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحصولها على الدرجات النهائية بالامتحانات.

الأولى بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

تقول نيجار محمد إبراهيم في حديثها لـ"الدستور"، إنها كانت حريصة على الذهاب للمدرسة بشكل يومي ومتابعة دورسها والحصص من قبل المدرسين والمذاكرة والمراجعة أول بأول، لافتا إلى أنها كانت أيضا تحرص على أخذ قسط كافة من النوم حتى تكون قادرة على المذاكرة واستيعاب الدروس.

وعبرت عن سعادتها وفرحتها بحصولها على 100% بنتيجة الشهادة الإعدادية قائلة: "كنت بسهر طول الليل أذاكر ومعايا والدتي وهي سر نجاحي وتستحق الأم المثالية وكنت باخد دعم من كل أهلي من ثقتهم فيا أن هكون دائما في المراكز الأولى".

تابعت أنها كانت تقوم بحل امتحانات مختلف المحافظات وتلجأ أحيانا لبعض قنوات اليوتيوب لمراجعة بعض المواد، مشيرا إلى أن الإيجابي في منظومة التعليم بشكل عام هو الاهتمام بالمواد العلمية، والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ وهو الأهم في المرحلة القادمة.

أضافت أن هوايتها هي القراءة وتحرص خلال الفترة المقبلة في إجازة الصيف تعلم السباحة بشكل أكبر، واختتمت نيجار حديثها بأنها تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة ودراسة كل ما يخص البرمجة والذكاء الاصطناعي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

يذكر أن اعتمد اللواء أحمد راشد، بصفته محافظ الجيزة، يوم الخميس الماضي، نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) بالعام الدراسي 2023/2024، وذلك بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

وجاءت نسبة النجاح في إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ أن بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات حوالي 190977 طالبًا وطالبة وبلغ الإجمالي لعدد الناجحين حوالي 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي بالقسم المهني 96.97 % كما أن جاءت نسبه النجاح في مرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي بمدارس الصم وضعاف السمع حوالي 94.29% وفي مدارس المكفوفين 100%.