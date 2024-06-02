ماك شرقاوى: الصورة الذهنية لأمريكا فى العالم تدهورت بسبب استمرار الحرب على غزة

كشف الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي المصري الأمريكي الإسرائيلي في القاهرة لبحث إجراءات إعادة فتح معبر رفح.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع شرين عفت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" إن وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى إسبانيا في زيارة تستهدف التفاوض حول مستجدات القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الصورة الذهنية لأمريكا في العالم تدهورت بسبب استمرار الحرب علي غزة ومساندتها لإسرائيل وتسليحها بشكل كبير، موضحًا أن مصر حملت الجانب الإسرائيلي مسئولية النتائج عن إغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك جهودًا مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.