الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهرت الآن.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.2%

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2%، بنسبة نجاح أعلى 3% عن العام الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية  104146 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبًا وطالبة، بحضور الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم رفع النتيجة على الموقع:
www.kg-alex.com


www.alex-edu.com

بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم  الثلاثاء الموافق من 4 يونيو 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 

كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، انتهت يوم الخميس 23 مايو الجاري وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وانقسمت اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية إلى: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

وعقب انتهاء الامتحانات وتصحيح العينات العشوائية من المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية جاءت نسب النجاح مبشرة جدًا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 90.4%، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 91%، فيما بلغت نسبة الحاسب الآلي 95.5%، وبلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 97% وكذلك مادة العلوم 97%، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 93.5%.

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