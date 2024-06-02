الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماك شرقاوى: مشروع مصر لحل القضية الفلسطينية أشمل من مقترح بايدن

الدكتور ماك شرقاوى،
الدكتور ماك شرقاوى، المحلل الأسياسى الأمريكى

كشف الدكتور ماك شرقاوي، المحلل الأسياسي الأمريكي، عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي المصري الأمريكي الإسرائيلي في القاهرة لبحث إجراءات إعادة فتح معبر رفح. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع شرين عفت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،: "إن كل مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن هي في الأساس ما قالته مصر، للدخول في مفاوضات لحل الدولتين".

وأضاف أن مشروع مصر بشأن حل الأزمة أشمل من المقترح الأمريكي، ولكن أمريكا هنا تريد أن ترجع القضية الفلسطينية للنقطة صفر، لأن المقترح غير شامل هل يشمل حماس أم السلطة الفلسطينية هذه كلها نقاط مجهولة.

وأشار إلى أن اسرائيل لن تستطيع القضاء علي المقاومة، لأن المقاومة بالنسبة للفلسطينيين هي فكر، موضحًا ان نتنياهو لا يملك انهاء الحرب لأن حال انتهاء الحرب سيدخل نتنياهو السجن.

وأوضح أنه حتى الآن ليس هناك أي تصريحات واضحة من اسرائيل، وبايدن يواجه ضغطا أمريكيا كبيرا من الداخل الأمريكي بجانب انهيار الصورة الذهنية لأمريكا على مستوى العالم.

ماك شرقاوي دي ام سي اليوم الاجتماع الثلاثي المصري الأمريكي الإسرائيلي

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